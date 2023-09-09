ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 9 Eylül Cumartesi Sayısal Loto sonuçları - Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '9 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 9 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 76 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2023- 22:30 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023- 22:30