Bruce Willis'in başrollerinde yer aldığı ve Mark Cullen'in yönetmenliğini üstlendiği film olan Los Angeles'ta Gizli Görev filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Los Angeles'ta Gizli Görev filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Los Angeles'ta Gizli Görev filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Los Angeles'ta Gizli Görev filmi tüm detayları...

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Steve Ford, Los Angeles'ta özel dedektiflik yapmaktadır. Jack Russell cinsi köpeği Buddy, uyuşturucu çetesi tarafından çalınınca Steve, özel ve profesyonel dünyası arasında çatışma yaşar. Köpeğini geri almaya kararlı olan Steve, bunun için çetenin lideri Spider ile ittifak yapmak zorunda kalır. Spider, Buddy'yi geri verme karşılığında Steve'den bir evrak çantası dolusu uyuşturucuyu çalmasını ister. Köpeğini kurtarmak için görevi mecburen kabul eden Steve, en yakın arkadaşı Dave ile birlikte zorlu bir maceraya atılır.

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV OYUNCULARI KİM?