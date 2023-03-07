Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı, efsane kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çeken Aile dizisi, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Show TV'de yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Diziseverlerin heyecanla beklediği Aile hakkında arama motorlarında araştırılan 'Aile ilk bölüm izle, SHOW TV Aile dizisi 1. bölüm tek parça full izle - Aile yeni bölüm canlı izle' konularını haberimizde derledik...

AİLE İLK BÖLÜM İZLE | Show TV'nin yeni yapımı, Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan Aile, diziseverler tarafından heyecanla beklenen ilk bölümüyle ekrana geliyor. Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi usta oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerinde toplarken arama motorlarında Aile ilk bölüm izle, SHOW TV Aile dizisi 1. bölüm tek parça full izle - Aile yeni bölüm canlı izle sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

AİLE 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir'e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

AİLE 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

AİLE 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nejat İşler

Canan Ergüder

Ushan Çakır

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Mert Denizmen

Ecem Simge Yurdatapan

Levent Ülgen

Emel Göksu

Nur Sürer

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