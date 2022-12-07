📺O Kız yeni bölüm izle | O Kız 12. bölüm İZLE! O Kız dizisi yeni bölüm İZLE - Kanal D O Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden O Kız 12. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 12. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

Her hafta izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarının sevilen dizisi O Kız, 7 Aralık Çarşamba günü bölümüyle ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen 12. yeni bölüm için arama motorlarında O Kız 12. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte sevilen dizi O Kız'ın son bölümü...

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O KIZ 12. BÖLÜM KONUSU

Zeynep, yaşanılan olaylar ile birlikte Doruk'un yanındadır ve bu yakınlık giderek herkesin gözüne batmaya başlar. Kıskançlıktan gözü dönen Ozan, 'iş anlaşmalarını' Zeynep'e karşı kullanmaktan çekinmez.

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Sitare ise, Ozan'ın Zeynep'e olan duygularının çoktandır farkındadır. Ozan'ın duygularını ciddiye almasa da, her zamanki gibi profesyonel davranır. Kalbinin değil, aklının sesini dinler ve aşkını değil çıkarlarını korumayı seçer.

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Kadir, yangından sonra kendine geldiğinde Melek'i, Sitare'nin evine girip çıkarken gördüğü konusunda da ısrarcıdır ama ne Zeynep ne de Sitare onu ciddiye almaz. Kadir, ısrarında devam etmektedir ve Melek'ine kavuşma gününü sabırsızlıkla beklemektedir.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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