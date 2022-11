TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Hastanede yaşanan yeni maceralarda Hakan Hoca, Yalçın, Neslihan ve Mine'nin neler yapacağı merak edilirken Kasaba Doktoru 25. yeni bölümü konusunu haberimizde derledik. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 25. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 25. BÖLÜM KONUSU

Erol'un ölümü başta Hakan, Yalçın ve Neslihan olmak üzere herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olur. Açıklanan vasiyet Yalçın ve Neslihan için yeni bir savaşın habercisidir.

Hakan açısından her şey yolunda görünmektedir fakat bu durum fazla uzun sürmeyecektir. Geçmişi kurcalayan bir gazeteci Hakan'ın peşine düşer. Şeref'in ameliyatı için her geçen gün şartlar zorlaşmaktadır.

Hakan ameliyat için bir ekip kurar. Leyla ve Nazlı birinci asistan olma yarışına girer. İkisi arasındaki tartışma Ömer'i dostuyla sevdiği kadın arasında bırakır.

Ömer, Leyla'ya tekrar evlenme teklif eder. Nazlı ile Berk ise beraber zaman geçirmeye başlar. Mine ve Hakan, Zeynep'i evlat edinecekleri sırada yollarına çıkan engeli aşmak için çaba gösterir.

Yalçın'ın planı beklenmeyen gelişmelere sebep olur. Hakan babasının ameliyatına yetişmeye çalışırken önüne hesapta olmayan bir engel çıkar. Hakan kendisini hem de babasını kurtarabilecek midir?

