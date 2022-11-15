📺Baba 24. BÖLÜM İZLE

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 24. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 24. bölüm full izle, Baba izle, Baba 24. bölüm izle sorgularını yapıyor.

Peki, Baba'nın 15 Kasım Salı günü yayınlanan 24. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 24. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

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BABA 24. BÖLÜM KONUSU

Büşra ile İlhan arasındaki buzlar iyice erirken sürpriz bir ziyaret gerçekleşir. Emin'in herkesi umutlandıran direnişine engel olan Selahattin, diğer yandan Çöpköy'de yayılan hastalığın duyulmaması için elinden geleni yapar. Firuze içinde bulunduğu sorunu çözmek için tehlikeli bir planla harekete geçer. Kadir'in Çöpköy halkı için Selahattin ile olan mücadelesinde ipler iyice gerilir. Kadir, karşılaştığı bir tehdit karşısında zorlu bir tercih yapmak zorunda kalır.

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu