Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama konusunun yanı sıra deneyimli oyuncu kadrosuyla da takdir topladı. Dizinin takipçileri karakterlerin gerçek hayatta kim olduklarını araştırırken arama motorlarında üst sıralara tırmanan Kızılcık Şerbeti Ömer - Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Kılıç boyu, kilosu, burcu nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik...

SHOW TV ekranlarında 28 Ekim 2022'de yayın hayatına başlayan ve her cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, ilk bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. İki uç noktada yaşayan insanların, birbirlerinin hayatına dahil olmaları sürecini anlatan ve gerçek bir hikayeden alıntı olan Kızılcık Şerbeti, konusunun yanı sıra başarılı oyuncu kadrosuyla da sıklıkla isminden söz ettirirken arama motorlarında Kızılcık Şerbeti Ömer - Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Kılıç boyu, kilosu, burcu ne? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Barış Kılıç hayatı ve tüm merak edilenler....

BARIŞ KILIÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

21 Şubat 1978 tarihinde Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğan Barış Kılıç 44 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı.

Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisiyle çıkış yaptı ve oldukça tanındı.

Barış Kılıç'ın tek sinema deneyimi çok beğenilen Seni Seviyorum Adamım filmi oldu. 2007 yılında Ayşegül Özay Kılıç ile evlendi. Batu ve Emir adında iki çocuğu vardır.

BARIŞ KILIÇ BOYU, KİLOSU, BURCU

1,90 m boyundaki ve 93 kg ağırlığındaki Barış Kılıç balık burcudur.

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER KİMDİR?

Ömer, Abdullah Ünal'ın kardeşidir. Ünal Şirketler Grubu'nun yurt dışı yatırımlarının başındadır. Ömer abisine göre daha iyi eğitim almış, yurt dışında okumuştur. Karısı Sema'yla, genç yaşta babasının zoruyla evlenmiş, bu evlilikten Metehan adında bir oğlu olmuştur. Ömer modern yaşama uzak kalmamıştır ve bazı konularda abisi gibi düşünmüyordur.

Zaman içinde Sema ve Ömer arasındaki eğitim ve görüş ayrılıkları baş edilmez bir hal alır ve Ömer boşanmak istediğini söyler. Ömer yapı olarak, herkese karşı saygılı olan, iş hayatında adaletli olmayı ilke edilmiş, oğluna düşkün, iyi bir babadır. Aile fertlerine saygıda asla kusur etmeyeceği gibi, kendini de asla ezdirmez ve kimseden lafını esirgemez. Kıvılcım'la karşılaşması, onun için de hayatının sınavı olacaktır.