MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 15. yeni sezonu için geri sayım başladı ve programın sıkı takipçileri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Konuya dair açıklama ise programın sevilen sunucusu Müge Anlı'dan geldi. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak, Müge Anlı yeni sezon tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 12:30