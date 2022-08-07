MasterChef Türkiye 7 Ağustos Pazar günü ne yaşandı? MasterChef'te yedeklere kim kaldı? Büyük heyecan devam etti!

MasterChef Türkiye 7 Ağustos Pazar günü ne yaşandı? MasterChef'te yedeklere kim kaldı? Büyük heyecan devam etti!

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 7 Ağustos Pazar günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar yedek kadroya girmek için birbirleriyle yarıştılar. Peki Masterchef'te ana kadroya kim girdi? İşte detaylar....

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2022- 02:30 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022- 02:30