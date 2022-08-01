Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 1 Ağustos Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '1 Ağustos Sayısal Loto Çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 1 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
1 AĞUSTOS PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 1 Ağustos Pazartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
1 AĞUSTOS PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
80 - 38 - 4 - 86 - 63 - 87 Joker: 39 Süperstar: 50
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