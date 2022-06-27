Survivor kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Finale kısa bir zaman kala Survivor'da yarışmaların zorluğu, mücadele ve hırs daha da arttı. Survivor All Star'ın yeni bölümünde yaşanacaklar arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. 147. yeni bölümde adaya veda edecek isim belli olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti? Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022- 15:30