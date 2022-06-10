atv ekranlarının sevilen dizilerinden Yalnız Kurt, 20. bölümüyle ekranlara geldi. Yalnız Kurt izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yalnız Kurt 20. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yalnız Kurt'un 20. bölümünde neler yaşandı? Yalnız Kurt'un yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yalnız Kurt dizisinin 20. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Yalnız Kurt dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Yalnız Kurt'un 10 Haziran Cuma günü ekranlara gelen 20. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yalnız Kurt son bölüm bilgileri...

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YALNIZ KURT 20. BÖLÜM KONUSU

Topal'ın, Sare ve Ela'yı kaçırarak tuzağa düşürdüğü Altay, vurularak düştüğü uçurumdan kurtulur. Mira yaralanmış, Sare ve Ela ise hala rehin haldedir. Altay, Topal'ın onlara zarar vermesini engellemek için elini çabuk tutmak zorundadır.

Viking, Kuzey Irak cezaevlerinde devlet tarafından diplomasi ile kurtarılmayı beklerken sürpriz bir ziyaretçisi gelir. Bu sürpriz ismin Viking'i cezaevinden kurtarmak için şartlı bir teklifi vardır. Viking bu şartı kabul etmek zorunda kalsa da mevcut durumu avantaja dönüştürecek planları da hazırdır.

Yaralı bir halde Topal'ın elinden kurtulan Mira, Altay ile birlikte hangara gelir. Gidecek bir yeri olmayan Mira'yı Altay hangarda misafir eder. Mira ise Altay'ın odasında Yavuz Yıldırım'ın defterini bulur. Mira'nın kafasında Altay hakkında taşlar yerine oturmaya başlar. Altay'ın, Yavuz Yıldırım'ın oğlu olduğunu anlamıştır.

Halit'in yaşadığını öğrenen Davut Bahadır onunla yüzleşmek istemektedir. Davut Bahadır'ın yaşadığından haberi olmayan Halit için bu yüzleşme büyük bir şok ve korku sebebi olur.

Altay ve Doğan ise tüm hazırlıklarını yapıp yeni bir hedefe doğru ilerlerler. Artık açıktan savaşan bu ikiliyi oldukça zorlu bir yol beklemektedir.

Uçurumdan son anda kurtulan Altay, Sare ve Ela'yı kurtarabilecek mi, yoksa Topal önce mi davranacak? Viking'i Kuzey Irak'taki hücresinde ziyaret eden kişi kim ve Viking'e ne teklif etti? Altay'ın Yavuz Yıldırım'ın oğlu olduğunu öğrenen Mira ne yapacak? Halit'in yaşadığını öğrenen Davut ve Halit'in büyük yüzleşmesinde neler yaşanacak? Altay ve Doğan'ı harekete geçiren yeni hedefleri ne olacak?

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