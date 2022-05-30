Joao Felix Magui Corceiro iddialarına cevap verdi!

Portekizli yıldız Joao Felix bir süredir gündemde olan kız arkadaşı Magui Corceiro'nun kendisini aldattığı iddialarına cevap verdi. İşte Felix'in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 11:39