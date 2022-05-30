Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Joao Felix, kız arkadaşı Magui Corceiro tarafından aldatıldığı iddiaları Türk basınında gündem olmuştu.
Joao Felix Magui Corceiro iddialarına cevap verdi!
Portekizli yıldız Joao Felix bir süredir gündemde olan kız arkadaşı Magui Corceiro'nun kendisini aldattığı iddialarına cevap verdi. İşte Felix'in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama...
Çıkan haberlere dayanmayan yıldı futbolcu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Kendisiyle ilgili yapılan bir Türkçe haberi alıntılayan Felix, "Magui Corceiro'nun imajı lekeleniyor.