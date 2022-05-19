Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız, 43. bölümüyle ekranlara gelecek. Camdaki Kız izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Camdaki Kız 43. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Camdaki Kız 43. bölümünde neler yaşanacak? Camdaki Kız'ın 43. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Camdaki Kız dizisinin 43. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta. İşte Camdaki Kız'ın 19 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak 43. bölümüne dair merak edilenler...

Camdaki Kız 43. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

CAMDAKİ KIZ 43. BÖLÜM ÖZET

Annesinin Feride değil Sema olduğunu öğrenen Nalan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca yıl annesinden sevgi görmeyen Nalan için taşlar yerine oturmuştur. Hayri'nin yardım çabaları ise ters teper.

Çat kapı Koroğlu Konağı'nı ziyaret eden Pervin ise Gülcihan tarafından pek de hoş karşılanmaz. Bu ziyaretten en rahatsız olan ise Rafet olacaktır. Muzo'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu haberini alan Selen, bu değişimden hiç mutlu olmaz ve dengeleri değiştirecek bazı kararlar alır.

Camdaki Kız 43. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 43. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 43. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 43. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE