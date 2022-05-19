TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 31. bölümüyle ekranlara gelecek. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 31. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın 31. bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın 31. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 31. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 19 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

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BARBAROSLAR 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Oruç, İlyas, Piri Reis, Murad ve leventlerin Pedro'yu öldürerek Cicel'i fethettiğini öğrenen Don Diego hızla Cicel'e kaçmaya çalışmış fakat Hızır'ın kılıcına yakalanmıştı. Hızır sevdiklerinin intikamını Don Diego'dan alabilecek midir? Don Diego'yu kimler kurtarmaya çalışacaktır?

Oruç, kendisine sığınan mazlumları öldüren Selim Tumi'nin hainliğini nasıl ortaya çıkaracaktır? Cicel'in ardından Cezayir'i de fethetmekte kararlı olan Oruç'un engeli ne olacaktır? Don Diego, kardeşi Pedro'nun intikamını nasıl alacaktır? Barbaros kardeşleri parçalayan kayıp ne olacaktır?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 31. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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