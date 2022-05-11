Elche ile Atletico Madrid İspanya La Liga'da karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Elche - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Elche - Atletico Madrid maçına dair merak edilenler...

Elche - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Elche - Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elche - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elche - Atletico Madrid maçı 11 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.