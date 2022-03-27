Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Gülşe, Etiler'de görüntülendi.
Amine Gülşe Etiler'de görüntülendi! 18 milyon TL'lik cipiyle dikkat çekti
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Gülşe, Etiler'de görüntülendi. Bir bakım merkezinden çıkan Gülşe, önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 13:00
Bir bakım merkezinden çıkan Gülşe, iki yaşına basan kızı Eda'nın babası Mesut'a benzediğini ifade etti.
Ekranlara dönmeyi şimdilik düşünmediğini dile getiren Amine Gülşe, ev dekorasyonuyla ilgili olarak projeleri olduğunu söyledi.