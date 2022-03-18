Oyuncu Rüya Demirbulut'un hayatı an itibariyle magazin gündeminde yer alıyor. Peki Rüya Demirbulut kimdir? Kaç yaşında?
RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?
1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Rüya Helin Demirbulut, Güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.
RÜYA DEMİRBULUT'UN MESLEĞİ
Oyunculuk yapan ve reklam filmlerinde de boy gösteren Rüya Demirbulut, orta derecede İngilizce biliyor, yüzme sporu ile ilgileniyor.
RÜYA DEMİRBULUT'UN BOYU
Demirbulut'un boyu 1.68 cm, kilosu ise 54'tür.