Victoria Backham'dan Meghan Markle'a tavsiye verdi! "Eleştirilere kapalı olmalısın"
Prens Harry ile evlendikten sonra her adımı ile gündem olmayı başaran Meghan Markle, ABD'ye taşınarak gözlerden uzak bir yaşam sürmek istemişti. Meghan Markle'ın bu isteği yerini bulmadı neredeyse hep gündemde kalmayı başardı. Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Backham'ın eşi Victoria Backham'dan Meghan Markle'a tavsiye geldi. İşte detaylar...
İngiltere prensi Harry ile dünya evine giren Meghan Markle'ın en büyük destekçisi, David Backham'ın eşi Victoria Backham oldu. The Sun'da yer alan haberde, "Victoria, Meghan'ı eleştirilere kapalı olmaya, sadece sevdiklerinin görebileceği tarafı göstererek özgünlüğünü kanıtlamaya çağırdı" denildi. Haberde, Amerika'ya yerleşen Backham çiftinin tecrübeleriyle destek olduğu belirtildi ve "Victoria ve David, yeni bir ülkeye taşınmanın ne kadar farklı olduğunu ve Harry'nin hiç şüphesiz karşı karşıya kalacağı tüm belirsizlikleri ve endişeleri biliyor" ifadesine yer verildi.
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