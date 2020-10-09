09 Ekim 2020, Cuma

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Victoria Backham'dan Meghan Markle'a tavsiye verdi! "Eleştirilere kapalı olmalısın"

Victoria Backham'dan Meghan Markle'a tavsiye!
MAGAZİN
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

Prens Harry ile evlendikten sonra her adımı ile gündem olmayı başaran , ABD'ye taşınarak gözlerden uzak bir yaşam sürmek istemişti. Meghan Markle'ın bu isteği yerini bulmadı neredeyse hep gündemde kalmayı başardı. Dünyaca ünlü futbol efsanesi 'ın eşi 'dan Meghan Markle'a tavsiye geldi. İşte detaylar...

prensi Harry ile dünya evine giren 'ın en büyük destekçisi, 'ın eşi oldu. 'da yer alan haberde, "Victoria, Meghan'ı eleştirilere kapalı olmaya, sadece sevdiklerinin görebileceği tarafı göstererek özgünlüğünü kanıtlamaya çağırdı" denildi. Haberde, Amerika'ya yerleşen Backham çiftinin tecrübeleriyle destek olduğu belirtildi ve "Victoria ve David, yeni bir ülkeye taşınmanın ne kadar farklı olduğunu ve Harry'nin hiç şüphesiz karşı karşıya kalacağı tüm belirsizlikleri ve endişeleri biliyor" ifadesine yer verildi.

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