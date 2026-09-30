Bilal Erdoğan'dan Filistin mesajı: Herkes sessiz kalsa da Türkiye kalmayacak!

Süper Lig ekibi Konyaspor, Filistin Milli Futbol Takımı ile dostluk karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan mücadelede tribünler bayraklarla donatıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan maç öncesinde önemli mesajlar verdi.

Süper Lig ekibi Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Takımı ile anlamı yüksek bir karşılaşmada karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesinde stattakilere seslenen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kentte Filistin Günü dolayısıyla çeşitli programların düzenlendiğini söyledi.

Bilal Erdoğan, Filistin Milli Takımı ile Konyaspor maçıyla ilgili, "Biz 'Burası sizin de eviniz.' diyoruz. Filistinli kardeşlerimize 'Sahipsiz değilsiniz' mesajı veriyoruz. 'Herkes sessiz kalsa da Türkiye, bu soykırıma sessiz kalmayacak.' diyoruz.

Çocuklar yaşayabilsin, okullarına gidebilsin, bölgede barış olsun diye soykırımcı, zalim İsrail'in durdurulmasını istiyoruz ve masum Filistin halkının kendi vatanında özgürce yaşamasını istiyoruz. Kudüs ve Filistin özgür olana kadar susmayacağız. Çalışmaya, hatırlamaya, hatırlatmaya ve zalimler için dünyayı dar etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.