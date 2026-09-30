Konyaspor-Filistin maçında anlamlı an! 10.14'te oyun durdu

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçında anlamlı bir an yaşandı. Karşılaşmanın 10. dakika 14. saniyesinde futbolcular oyunu durdurarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcuyu andı.