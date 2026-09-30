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Konyaspor-Filistin maçında anlamlı an! 10.14'te oyun durdu

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçında anlamlı bir an yaşandı. Karşılaşmanın 10. dakika 14. saniyesinde futbolcular oyunu durdurarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcuyu andı.

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Konyaspor-Filistin maçında anlamlı an! 10.14'te oyun durdu

Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanan dostluk maçında anlamlı bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 10. dakika 14. saniyesinde iki takım futbolcuları oyunu durdurdu. Bu özel an, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de hayatını kaybeden sporcuların sayısına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

Futbolcular, 10:14'te oyunu bırakarak Filistin'de yaşamını yitiren 1014 sporcuyu andı.

Konyaspor-Filistin maçında anlamlı an! 10.14'te oyun durdu
#Konyaspor #Filistin
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