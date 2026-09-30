Konyaspor-Filistin maçında futbolun ötesinde anlamlı görüntüler!

Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki anlamlı dostluk maçı 2-2 devam ederken 89. dakikada ertelendi. Karşılaşma, “Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir” anonsuyla sona ererken, futbolun ötesindeki anlamlı görüntüler geceye damga vurdu.

Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Takımı dostluk maçında karşı karşıya geldiler. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan anlamlı maç 2-2'lik beraberlikle 89. dakikada, "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir." ifadesiyle son buldu.

Mücadelede Konyaspor'un gollerini; 2. dakikada Melih İbrahimoğlu ve 28'de Mostafa Mohamed attı.

Filistin'in gollerini ise 12. ve 25. dakikalarda Mohammed Sandouqa kaydetti. Bu gollerle karşılaşma 2-2'lik skorla devam ederken anlamlı bir şekilde ertelendi.

🏟️ Ve bu gece, karşılaşmanın son düdüğü 89.59'da çalıyor.



🇵🇸 Çünkü Filistin'de yalnızca maçlar değil; hayatlar, hayaller, çocukluklar yarım kalıyor.



⏱️ Bu karşılaşma 90 dakika tamamlanmadan, 89.59'da sonlanıyor. pic.twitter.com/Vmy75c3blc — TRT Spor (@trtspor) September 30, 2026

Mücadeledede futboldan daha çok yaşanan diğer anlamlı görüntüler, oldukça dikkat çekti.

Bu özel görüntüleri haberimizde sizler için derledik;

İŞTE FİLİSTİN'İN İLK GOLÜ