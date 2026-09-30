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Konyaspor-Filistin maçında futbolun ötesinde anlamlı görüntüler!

Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki anlamlı dostluk maçı 2-2 devam ederken 89. dakikada ertelendi. Karşılaşma, “Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir” anonsuyla sona ererken, futbolun ötesindeki anlamlı görüntüler geceye damga vurdu.

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Konyaspor-Filistin maçında futbolun ötesinde anlamlı görüntüler!

Tümosan Konyaspor ile Filistin Milli Takımı dostluk maçında karşı karşıya geldiler. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan anlamlı maç 2-2'lik beraberlikle 89. dakikada, "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir." ifadesiyle son buldu.

Mücadelede Konyaspor'un gollerini; 2. dakikada Melih İbrahimoğlu ve 28'de Mostafa Mohamed attı.

Filistin'in gollerini ise 12. ve 25. dakikalarda Mohammed Sandouqa kaydetti. Bu gollerle karşılaşma 2-2'lik skorla devam ederken anlamlı bir şekilde ertelendi.

Mücadeledede futboldan daha çok yaşanan diğer anlamlı görüntüler, oldukça dikkat çekti.

Bu özel görüntüleri haberimizde sizler için derledik;

Konya Stadı'nda Filistin pankartları

Konya'da tribünler Filistin bayraklarıyla donatıldı!

Filistin Milli Takımı'na meşaleli karşılama

İŞTE FİLİSTİN'İN İLK GOLÜ

#TÜMOSAN Konyaspor #Filistin #Konyaspor
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Konyaspor-Filistin dostluk maçı detayları