Konya'da tribünler Filistin bayraklarıyla donatıldı!

TÜMOSAN Konyaspor, Filistin Milli Futbol Takımı ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda tribünler, Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen arada takımlar, hazırlıklarını oynadıkları dostluk karşılaşmalarıyla sürdürüyor. Bu süreçte TÜMOSAN Konyaspor, anlamlı bir davranışa imza attı. Filistin Milli Takımı'nı hazırlık maçında konuk etmeye hazırlanan yeşil-beyazlı ekip, karşılaşma öncesindeki paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti.

TÜMOSAN Konyaspor, Filistinli milli futbolcuların saha zemini kontrolü sırasında çekilen görüntülerini, "Evinize hoş geldiniz. Aynı taraftarız, aynı taraftayız" ifadeleriyle paylaştı. Karşılaşma öncesinde tribünleri Filistin bayraklarıyla süsleyen kulüp, konuk ekibe yönelik anlamlı bir mesaj verdi.

TÜMOSAN Konyaspor-Filistin Milli Takımı arasındaki hazırlık maçı, 30 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.

İŞTE O PAYLAŞIM

Evinize hoş geldiniz.



🇹🇷𝗔𝗬𝗡𝗜 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗙𝗧𝗔𝗥𝗜𝗭. 𝗔𝗬𝗡𝗜 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗙𝗧𝗔𝗬𝗜𝗭.🇵🇸 pic.twitter.com/0IjZfMMZIP — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) September 30, 2026

MEŞALELERLE KARŞILANDILAR

TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak dostluk maçı öncesi Filistin Milli Takımı, konakladığı otelden mücadelenin oynanacağı stadyuma doğru hareket etti. Kafile, stadyum yolunda taraftarların meşaleli karşılamasıyla karşılandı. Yoğun ilgi gören Filistin Milli Takımı, Konyalı taraftarların tezahüratları eşliğinde stadyuma girdi.