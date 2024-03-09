Fahrudin Ömerovic: 3. golü bulsaydık...

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettikleri Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, iki defa öne geçtikleri maçta skoru koruyamadıklarını belirtti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettikleri Yukatel Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, iki defa öne geçtikleri maçta skoru koruyamadıklarını belirtti.

Ömerovic, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye stadında düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Maçın tam düşündükleri gibi olduğunu ifade eden Ömerovic, "Adana Demirspor'un kadrosuna baktığımız zaman çok hızlı ve teknik oyunculara sahip. İlk 15 dakika biraz problem yaşadık. Özellikle geçiş oyunlarında Adana Demirspor bizden daha hızlı davrandı. Bunlara rağmen iki defa öne geçtik ancak skoru koruyamadık." diye konuştu

Ömerovic, maç 1-0 seyrederken yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini anlattı.

İç sahada kaybettikleri 2 puanın kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Ömerovic, "Son 5 maçta 10 puan topladık. Onun için çok fazla panik yapmamamız gerekiyor. Her maç bizim için final maçı. Futbolcularımı tebrik ediyorum, sonuna kadar mücadele ettiler. Biz 3. golü bulsaydık maçı büyük ihtimalle kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.