Konyaspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün, açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçen sene çok farklı bir performans sergilediklerini söyleyerek başlayan Oğulcan Ülgün, "Bu sene de iyi başladık. Tabii ki bazı aksaklıklar oldu takım içinde. Takım olarak çok iyiyiz, maç kazanamadık sadece. Maç kazanamamanın verdiği stresle biraz kötü gibi görünsek de aslında hep iyiydik. Ama sonuç olarak futbol bir skordan ibaret. Skor elde edemeyince dışarıdan kötü görünebiliyor, takım kötü görünebiliyor ama aslında takım kötü değil. Her zaman mücadelemizi verdik. Zaten burada bir aile ortamımız var. Yeni gelenler de çok çabuk adaptasyon sürecini tamamladı. Genel olarak şu anda da iyi durumdayız. Milli arada yoğun çalışıyoruz. Milli aralarda genellikle hep yoğun tempolar olur zaten. Hocamız da yoğun tempoda çalıştırıyor. Genelde çift antrenman olur ama Ramazan ayı dolayısıyla tek antrenman yapıyoruz. Yine de çok yoğun antrenmanlar, uzun antrenmanlar yapıyoruz" şeklinde konuştu.



"GALATASARAY MAÇI, BİR ÇIKIŞ OLMASI GEREKİYORDU"



Takımın ligde 9 maçlık galip gelememe serisinin bozulduğu Galatasaray maçıyla ilgili konuşan genç futbolcu, "Sadece skor alamıyorduk. Bir ara zaten 4 maç falan gol atamadık. Bu futbolun doğasında var. Mağlubiyetler veya beraberlikler biz kötü oynadığımız için olmuyordu. Bir skor alamıyorduk, onu da Galatasaray maçında aldık. Zaten biz öne geçtiğimiz zaman bizi yenebilecek rakip tanımıyoruz açıkçası. Gerçekten iyi savunma yapan bir ekibiz. Galatasaray maçı da bir çıkış olması gerekiyordu. O çıkış da gerçekleşti, güzel de oldu" ifadelerini kullandı.



"TOP BANA GELDİĞİNDE KAFAMDAKİ TEK ŞEY ŞUT ATMAKTI"



Galatasaray maçında 90+3. dakikada takımına galibiyeti getiren golü anlatan Oğulcan Ülgün, "Bir haftadır abimle konuşuyordum. Bütün hafta boyunca 'şut at' demişti bana. Galatasaray maçına abim beni çok motive etti açıkçası. Golü tarif edemem, çok tarifsiz duygular yaşadım. Zaten Konyaspor kariyerimde ilk kez ilk 11 çıktığım maçım Galatasaray'a karşı olmuştu. Galatasaray'a karşı şansım tutuyor diyebiliriz. Galatasaray maçlarını seviyorum. Boşluğa koşarken, top bana geldiğinde kafamdaki tek şey şut atmaktı. Tabii gol olmasa sağ tarafta Muric de çok boştu ama gol olduğu için Muric'i es geçtik. Yani Muric'i görmezden geldik. Topu önüme alır almaz tek hedefim kaleydi. Kaleden başka hiçbir şeyi gözüm görmedi açıkçası" dedi.



"MAÇ SONUNDAKİ TARAFTARIMIZLA BULUŞMAYI HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞEMEYİZ"



Maç sonu yaşadıkları sevinci de aktaran Ülgün, "Biz her maç sonu taraftarımızla olurduk. Her galibiyeti onlarla beraber kutlardık. Çok özlemişiz bunu gerçekten. Stadın atmosferi harikaydı, onlar da bizi yalnız bırakmadı. Bir gün öncesinden de geldiler, desteklediler. Yani o anı çok özlemişiz. O anı hiçbir şeye değişemeyiz burada. Maç sonundaki taraftarımızla buluşmayı, beraber şarkı söylemeyi, hiçbir şeye değişemeyiz" ifadelerine yer verdi.



"STANOJEVİC ÇOK DİSİPLİNLİ, TAKTİK OLARAK DA TAM DONANIMLI"



Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic'in çok hırslı birisi olduğunu kaydeden Ülgün, "Karakter olarak da zaten sert, hırslı, agresif bir hoca. Bizi de çok motive ediyor. Açıkçası o geldiğinden beri tek eksiğimiz skor almaktı. Onu da bu maçta elde ettik. Kazandık, galibiyetle tanıştık. Onun dışında gerçekten çok disiplinli, taktik olarak da tam donanımlı bir hoca. Bir eksiğimiz yok, sadece skor eksiğimiz vardı. O skor da geldi şimdi, inşallah daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.



"EN BÜYÜK HAYALİM KONYASPOR'DA AVRUPA MAÇLARINA ÇIKABİLMEKTİ"



Kendi performansını değerlendiren başarılı futbolcu Oğulcan, "Sezon başı çok iyi geçti benim için. Sezon başında talihsiz bir sakatlık geçirdim. Zaten en büyük hayalim Konyaspor'da Avrupa maçlarına çıkabilmekti. Bu yönden çok buruğum. Konyaspor'a katkı veremediğim için çok buruğum. Çünkü o sakatlık beni biraz geriye götürdü. Psikolojik olarak da sezon başı olması biraz beni etkiledi. Şimdi tamamen özgüvenliyim. Gol attım, golün verdiği moral ve taraftar kesinlikle çok destekliyor beni. Şu anda hocalarım, herkes destekliyor beni ve özgüven veriyorlar. Ligin bitmesine az kaldı ama şu maç periyodunda da daha iyi şeyler olabilir diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



"BURASI BENİM İLK GÖZ AĞRIM"



Altyapısından yetiştiği Altınordu'dan Konyaspor'a transfer sürecinde yaşadıklarını ve hedeflerini anlatan Ülgün, "Altınordu benim evim. Burası da 2. evim. Oradan tam donanımlı bir şekilde buraya geldim. Burayı anlatamam. Burası benim ilk profesyonel transferim olduğu için benim ilk göz ağrım. Burası da benim bir evim. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Transfer sürecim çok heyecanlıydı. Geldiğim anda, tesisten içeri girdiğim anda elim ayağım titriyordu. Yani bir rüyadaydım sanki. Konyaspor bana yatırım yaptı. Benim Konyaspor'a bir borcum var. Eğer gideceksem buraya para kazandırarak gitmek istiyorum. Şu anda tek hedefim bu" dedi.



"ŞEHİR GAYET GÜZEL, HER ŞEY İYİ"



Adaptasyon sürecinde hava şartları konusunda zorluk çektiğini ifade eden Ülgün, "Ben sıcak bir iklimden geldim açıkçası. Bu konuda çok zorlandım. Çok soğuktu burası gerçekten. Hava şartlarından dolayı sıkıntı yaşadım. Onun dışında hiçbir problem yok. Şehir gayet güzel, her şey iyi" diye konuştu.