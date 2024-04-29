Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlılar, son 4 maçta 3 mağlubiyet aldı ve küme düşme hattına yaklaştı. Gelişmeler sonrası yeşil-beyazlı yönetim, teknik direktör Fahrudin Omerovic'le yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Bosna Hersekli teknik adam, Konyaspor başında 17 maça çıkarken 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.35 puan ortalaması tutturdu.