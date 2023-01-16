Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi. Konyaspor, Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.
Konyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 16.01.2023- 16:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023- 16:23
Anadolu ekibi, teknik direktör İlhan Palut ile yolları ayırma kararı aldı.
Yeşil beyazlı takım, İlhan Palut ile 4 maçtır kazanamıyordu. Ligde bu sezon 6 galibiyet alan Konyaspor 27 puanla 7. sırada yer alıyor.
İlhan Palut, 2021'den bu yana Konyaspor'un başındaydı.
İLHAN PALUT BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI NE DEMİŞTİ!
"Uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, üretmeye çalışıyoruz ama olmuyor. Takımı yeniden cesaretlendireceğiz. Tabii ki biz de üzülüyoruz, sadece takım değil. "