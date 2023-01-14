Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Beşiktaş maçı sonrası konuştu!

Süper Lig takımlarından Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Palut, “Oyunun geneline baktığımız zaman beraberliği bile sorugalayabileceğimiz bir karşılaşmada maalesef mağlup olduk. Bunlar bizim adımıza çok pahalı dersler. Ama bir şekilde bunlardan gerekli dersleri çıkarıp, kırılma yaşamadan yolumuza devam etmemiz lazım” dedi.

Konyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2023- 20:35