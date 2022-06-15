Başakşehir ve Konyaspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Başakşehir ve Konyaspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu. Başakşehir'in rakibi İsrail ekibi Maccabi Netanya olurken, Konyaspor ise Beyaz Rusya ekibi BATE Borisov ile eşleşti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2022- 14:02 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022- 14:50