Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen açıkladı! Caleb Ekuban transferinde sona gelindi
Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor'da forma giyen Caleb Ekuban transferinde mutlu sona çok yakın. Yeşil beyazlıların başkanı Fatih Özgökçen, yaptığı açıklamada, "Ekuban ismi bize önerilince teknik direktörümüz ile konuştum. İlhan Palut, Ekuban’ı takımında görmek istediğini bana iletti. Girişimlere başladık. Genoa 6 Ocak’ta Sassuolo ile oynayacak. O maçtan sonra transferin durumu netleşecek. İtalyan kulübü ile yaptığımız görüşmelerde yüzde 70 aşama kaydettik" dedi.
İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Ekuban transferinde önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Ntv'ye konuşan ve transferin yüzde 70 gerçekleşebileceğini açıklayan Özgökçen, "Ekuban ismi bize önerilince teknik direktörümüz ile konuştum. İlhan Palut, Ekuban'ı takımında görmek istediğini bana iletti. Girişimlere başladık. Genoa 6 Ocak'ta Sassuolo ile oynayacak. O maçtan sonra transferin durumu netleşecek. İtalyan kulübü ile yaptığımız görüşmelerde yüzde 70 aşama kaydettik" dedi.
2018-2021 yılları arasında 3 sezon Trabzonspor forması giyen Ganalı oyuncu, bu sezon başında Genoa'ya transfer olmuştu. İtalyan ekinde 17 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.
Caleb Ekuban'ın ismi Beşiktaş ile de anılmış ancak siyah beyazlı kulüpten konu ile ilgili açıklama yapılmamıştı.
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