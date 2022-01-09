09 Ocak 2022, Pazar

SÜPER LİG

Konyaspor 0-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sivasspor’dan Konyaspor’a dev çelme!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu müsabakada Konyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Maçta gülen taraf 1-0'lık sonuçla konuk takım oldu. Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golü Leke James attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan sürüyor. Konyaspor ile Sivasspor zorlu maçta karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip maça, Šehić, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Ahmet, Rahmanović, Soner, Hadžiahmetović, Michalak, Bytyqi ve Cikalleshi ilk 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Ali, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Kerem Atakan, Erdoğan, Henrique ve James 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelede ilk yarı karşılıklı cılız ataklarla geçildi ve 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıda Sivasspor'da sahneye çıkan Leke James, takımını 66. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol olmadı ve Yiğidolar, zorlu Konyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor, 29 puanla 8. sıraya yükselirken, Konyaspor ise 39 puanla 2. sırada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Cimbom zirveden koptu! İşte güncel puan durumu... Cimbom zirveden koptu! İşte güncel puan durumu...
Gaziantep Karagümrük’ü devirdi! Seri 5 maça çıktı Gaziantep Karagümrük'ü devirdi! Seri 5 maça çıktı
Zorlu maçta kazanan çıkmadı! Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör