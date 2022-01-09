Konyaspor 0-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu müsabakada Konyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Maçta gülen taraf 1-0'lık sonuçla konuk takım oldu. Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golü Leke James attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 20. haftasında heyecan sürüyor. Konyaspor ile Sivasspor zorlu maçta karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip maça, Šehić, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Ahmet, Rahmanović, Soner, Hadžiahmetović, Michalak, Bytyqi ve Cikalleshi ilk 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Ali, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Kerem Atakan, Erdoğan, Henrique ve James 11'iyle sahada yer aldı.
Mücadelede ilk yarı karşılıklı cılız ataklarla geçildi ve 0-0 tamamlandı.
İkinci yarıda Sivasspor'da sahneye çıkan Leke James, takımını 66. dakikada 1-0 öne geçirdi.
Mücadelede başka gol olmadı ve Yiğidolar, zorlu Konyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Sivasspor, 29 puanla 8. sıraya yükselirken, Konyaspor ise 39 puanla 2. sırada yer aldı.
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