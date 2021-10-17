17 Ekim 2021, Pazar

KONYASPOR

Galatasaray - Konyaspor maçında teknik direktör İlhan Palut sarı kart gördü!

Konyaspor’da İlhan Palut sarı kart gördü!
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadelenin 4. dakikasında sarı kırmızılılar Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 öne geçti. Golden önce faul bekleyen Konyasporlular, maçın hakemine yoğun şekilde itiraz etti. Hakem Arda Kardeşler, itirazlarda bulunan teknik direktör İlhan Palut ve kaleci Ibrahim Sehic'e sarı kart gösterdi. İşte detaylar...

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar henüz maçın başında öne geçmeyi başardı.

3. dakikada savunma arkasına atılan topta Skubic ile Sehic bir anlaşmazlık yaşadı ve top Mohamed'in önünde kaldı. Mohamed topu boş kaleye yuvarlayarak takımını öne geçirdi.

İLHAN PALUT VE SEHIC SARI KART GÖRDÜ!

VAR'ı dinleyen maçın hakemi Arda Kardeşler, golü geçerli saydı. Golün ardından Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut itirazdan, kaleci Ibrahim Sehic ise tribünlere doğru topu vurmasından dolayı sarı kart gördü.

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