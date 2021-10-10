10 Ekim 2021, Pazar

KONYASPOR

İttifak Holding Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması!

Konyaspor’dan Aykut Kocaman açıklaması!
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Süper Lig takımlarından Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi İttifak Holding Konyaspor'umuz, Teknik Direktörümüz İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Hocamız ile karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yolumuza devam ettiğimizi ve uzun yıllar birlikte çalışmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz" denildi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Aykut Kocaman'ın takımın başına geçeceği haberlerini yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Bilindiği gibi İttifak Holding Konyaspor'umuz, Teknik Direktörümüz İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Hocamız ile karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yolumuza devam ettiğimizi ve uzun yıllar birlikte çalışmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz."

8 haftası geride kalan Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor aldığı 3 galibiyet ve 5 beraberlik ile 14 puan topladı ve 6. sırada yer aldı.

https://twitter.com/konyaspor/status/1447133710130745345
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