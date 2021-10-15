15 Ekim 2021, Cuma

KONYASPOR

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları ara vermeden devam ediyor!

Konyaspor’da hedef seriyi sürdürmek!
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Konyaspor'da gözler bu kritik karşılaşmaya çevrildi. Yeşil-beyazlılar İstanbul deplasmanından namağlup serisini sürdürerek dönmek istiyor.

Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Çalışma daha sonra 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı. Çalışmalara Sokol Cikalleshi ile tedavisine devam edilen Ahmed Hassan katılmadı.
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