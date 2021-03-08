Konyaspor-Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe bu maçı kazanıp zirve takibini sürdürmek isterken, Konyaspor ise 4 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MESUT ÖZİL SAKAT, CANER KADRO DIŞI

Antalyaspor maçında ayak bileği bağlarında yırtık oluşan Mesut Özil, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve sakatlıkları bulunan Perotti, Sinan Gümüş ile Sadık Çiftpınar bu akşam forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

YÖNETMEN PELKAS

Takımın hücumda lideri bugün Dimitris Pelkas olacak. Yunan yıldız, Mesut'un yokluğunda 10 numara pozisyonunda serbest adam olarak forma giyecek. Buluştuğu topları gol ve asiste çevirmeye çalışacak. İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia da kanatlarda Pelkas'a eşlik edecek. Forvette ise yeniden Mame Thiam yer alacak. Samatta kulübeye dönecek.

YENİDEN SERDAR AZİZ

Erol Bulut'un savunmada Marcel Tisserand ile Serdar Aziz arasında tercihini Serdar'dan yana yapması bekleniyor. Sarı kart cezası biten tecrübeli oyuncu, Attila Szalai'ye eşlik edecek. İkili uyumu ile dikkat çekiyor. Antalyaspor maçında yenilen golde hata yapan Tisserand ise yedek soyunacak. Serdar Aziz hafta boyunca idmanlarda çok istekliydi.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 3'er sarı kartlı isimlere uyarı yapıldı. Enner Valencia, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci bugün de sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Daci.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo (Osayi), İrfan Can, Valencia, Pelkas, Thiam.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konyaspor-Fenerbahçe maçı 8 Mart Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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