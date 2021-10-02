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Konyaspor - Alanyaspor | CANLI

Konyaspor - Alanyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Konyaspor-Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor evinde Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Konyaspor-Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Alanyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Çalık, Guilherme, Soner Dikmen, Endri Çekici, Amir, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Emre Akbaba, Davidson, Efecan Karaca, Diedhiou

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