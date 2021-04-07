07 Nisan 2021, Çarşamba

KONYASPOR

Konyaspor 1-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Konya'da kazanan yok!
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 33. hafta karşılaşmasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

'in 33. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 76. dakikada kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 65. dakikada 'den geldi.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 40, Ankaragücü ise 33'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada 'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

32. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortasında, 'in dokunuşunda top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Paintsil'in ceza sahasına pasında, 'in vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan 'inin şutu yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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