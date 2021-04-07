07 Nisan 2021, Çarşamba
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Ev sahibi ekibin golünü 76. dakikada Shengelia kaydetti.
Konuk ekibin golü ise 65. dakikada Badji'den geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 40, Ankaragücü ise 33'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Konyaspor 1-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Konyaspor sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golünü 76. dakikada Shengelia kaydetti.
Konuk ekibin golü ise 65. dakikada Badji'den geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 40, Ankaragücü ise 33'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada Paintsil'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
32. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortasında, Skubic'in dokunuşunda top yandan auta gitti.
45+1. dakikada Paintsil'in ceza sahasına pasında, Borven'in vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Endri Çekiçi'inin şutu yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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