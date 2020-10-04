04 Ekim 2020, Pazar

SÜPER LİG

Denizlispor 0-0 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Denizli 3 puana hasret!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. hafta karşılaşmasında Yukatel ile İttifak Holding karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle 0-0 bitti ve puanlar paylaşıldı.

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmazken puanlar paylaşıldı.

Bu sonuçla birlikte 'Horozlar' 4 hafta sonunda galibiyet hasretini dindiremezken 2 puana yükseldi. Konuk ekip Konyaspor ise 1 maç eksikle 3 hafta sonunda 5 puana ulaştı.

Denizlispor gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanında sahne alacak. Konyaspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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