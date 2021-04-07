Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Erzurumspor son dakikada bulduğu golle 1 puanı kurtardı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattından kurtulmak isteyen iki takım olan Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Başkent ekibi adına 29. dakikada Sandro Lima'nın attığı gole, son dakikada BB Erzurumspor Da Costa ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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