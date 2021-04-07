07 Nisan 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Gençlerbirliği 1 - 1 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Erzurumspor son dakikada bulduğu golle 1 puanı kurtardı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattından kurtulmak isteyen iki takım olan Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. Başkent ekibi adına 29. dakikada Sandro Lima'nın attığı gole, son dakikada BB Erzurumspor Da Costa ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 6 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Gram altın düştü mü? Çeyrek altın ne kadar oldu? 6 Nisan Kapalıçarşı altın fiyatları!
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig