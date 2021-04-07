07 Nisan 2021, Çarşamba

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Gençlerbirliği 1 - 1 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurumspor son dakikada 1 puanı kurtardı!
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Spor Toto 'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. Erzurumspor son dakikada bulduğu golle 1 puanı kurtardı. İşte detaylar...

Spor Toto 'in 33. haftasında düşme hattından kurtulmak isteyen iki takım olan ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi adına 29. dakikada Sandro Lima'nın attığı gole, son dakikada BB Erzurumspor Da Costa ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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