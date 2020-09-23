23 Eylül 2020, Çarşamba

KONYASPOR

Oğuz Kağan Güçtekin Konyaspor'da! Oğuz Kağan Güçtekin kimdir?

Oğuz Kağan Güçtekin Konyaspor'da! Oğuz Kağan Güçtekin kimdir?
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

ekiplerinden İttifak Holding , ''nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 'i 1 yıllığına kiraladı. Genç futbolcunun ekibine olmasını ardından futbolseverler arama motorlarında "Oğuz Kağan Güçtekin kimdir?" sorusunu aratmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'den Konyaspor'a kiralanan Oğuz Kağan Güçtekin kimdir? İşte detaylar...

çalışmalarını sürdüren , 'nin genç orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattı. ekibi, geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı. Öte yandan Konyaspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bedelsiz olarak kadromuza dahil edilen oyuncularımız Oğuz Kağan Güçtekin bir yıllık sözleşme imzalarken, kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı." ifadelerine yer verildi.

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN KİMDİR?

6 Nisan 1999 tarihinde 'de dünyaya gelen Oğuz Kağan Güçtekin, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. 2017 yılında sarı-lacivertli takımla profesyonel sözleşme imzalayan Oğuz Kağan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. Kariyerinde çıktığı 44 maçta 2 bin 501 dakika süre alan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 asist kaydetti. Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen genç futbolcu, milli takımla 45 maçta görev aldı. 2020/2021 sezonunda Konyaspor için mücadele edecek Oğuz Kağan Güçtekin'in güncel piyasa değeri ise 450 bin Euro.

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