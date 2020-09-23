Oğuz Kağan Güçtekin Konyaspor'da! Oğuz Kağan Güçtekin kimdir?

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe''nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin'i 1 yıllığına kiraladı. Genç futbolcunun Konya ekibine transfer olmasını ardından futbolseverler arama motorlarında "Oğuz Kağan Güçtekin kimdir?" sorusunu aratmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'den Konyaspor'a kiralanan Oğuz Kağan Güçtekin kimdir? İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin'i kadrosuna kattı. Konya ekibi, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı. Öte yandan Konyaspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Erten Ersu ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bedelsiz olarak kadromuza dahil edilen oyuncularımız Oğuz Kağan Güçtekin bir yıllık sözleşme imzalarken, kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı." ifadelerine yer verildi.

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN KİMDİR?

6 Nisan 1999 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Oğuz Kağan Güçtekin, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. 2017 yılında sarı-lacivertli takımla profesyonel sözleşme imzalayan Oğuz Kağan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. Kariyerinde çıktığı 44 maçta 2 bin 501 dakika süre alan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 asist kaydetti. Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen genç futbolcu, milli takımla 45 maçta görev aldı. 2020/2021 sezonunda Konyaspor için mücadele edecek Oğuz Kağan Güçtekin'in güncel piyasa değeri ise 450 bin Euro.

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