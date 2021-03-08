09 Mart 2021, Salı

KONYASPOR

İlhan Palut Konyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Hatalarımızı gidermeye çalışacağız"

Hatalarımızı gidermeye çalışacağız
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Teknik Direktörü , 'de karşısında yaşadıkları yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

'nda oynanan ve sarı-lacivertli ekibin 3-0 kazandığı maçla ilgili Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ilk yarım saatlik bölümde takımının basit pas hataları yaptığını, top rakipteyken yeterli agresifliği gösteremediklerini aktardı.

Kendi evlerinde iyi bir sonuç almak için sahaya çıktıklarını belirten Palut, şunları kaydetti:

"Maç beklediğimiz ve planladığımız gibi başlamadı. İlk 30 dakikalık periyotta gerek basit pas hataları gerekse top rakipteyken yeterli agresifliği gösteremediğimizden dolayı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bir duran top ve bir de kontratak golü ile kötü oynadığımız yarım saatlik bölümü 2-0 geride kapattık. Bu durum maçı erken bir şekilde beklemediğimiz bir boyuta getirdi ama ondan sonraki süreçte olarak sahada istediklerimizi yaptık. Topa sahip olma, rakip ceza sahasında pozisyon üretme anlamında sonuna kadar maçı bırakmadık, zorladık.

O çok kritik, maçı 2-1'e getirecek golü bir türlü bulamadık. Bu golü bulmuş olsaydık, hem rakibin 2-1'e vereceği reaksiyon hem de bizim moral motivasyonumuzun saha içinde yükselecek olması maçı farklı bir boyuta getirebilirdi. Bu olmayınca son dakika kornerden yine çok basit bir gol yedik ve 3-0 kaybettik. Çok üzgünüz. İlk yarım saatlik oyunumuzun nedenlerini elbette araştıracağız ve bu hatalarımızı gidermeye çalışacağız. Ondan sonraki bölümde oynadığımız oyunu maçın geneline yaymaya çalışacağız. Önümüzdeki maçlarda bu oyunu skora yansıtmaya çalışacağız."


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