12 Eylül 2020, Cumartesi

KONYASPOR

Bülent Korkmaz Konyaspor'dan ayrıldı! İşte o neden...

Süper Lig'de ilk istifa geldi! Ayrılığı böyle açıkladı
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

İttifak Holding 'un teknik direktörü , flaş bir karar alarak takımdan ayrıldığını açıkladı. Korkmaz bu kararı almasındaki sebebin transferin onayı ve bilgisi olmadan yapıldığını söyledi.

Süper Lig'de ilk istifa geldi. İttifak Holding 'un teknik direktörü , santrfor transferinin onayı ve bilgisi olmadan gerçekleştirildiğini ifade ederek takımdan istifa etti.

Korkmaz, ayrılığı bu sözlerle duyurdu:

"Ben hayatım boyunca kazandığım her şeyi mücadele ederek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Benim karakterimde hiçbir zaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur. Eğer ben geçen sene içimizden birileri dahil bu takımın kümeye düştü dediği dönemde, haklı birçok mazaret ve sebebim olmasına rağmen yaşanan o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk etmediysem, gemiyi limana sağ salim yanaştırdıktan sonra şu an görevimi bırakmamın birçok sebebi var. Bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sn. Hilmi Kulluk'la paylaştım. Ama bu sebeplerimden en önemlisi bugüne kadar yapılan transferlerimizi birlikte karar vererek Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirdağ transferlerini gerçekleştirdik.

En önemli ve geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan santrfor transferinde onayım ve bilgim dışında transferin gerçekleşmesidir.

Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim."

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