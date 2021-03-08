08 Mart 2021, Pazartesi
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Görüntüler BeINSports'tan alınmıştır.
Konyaspor-Fenerbahçe maçında Milosevic yerde kaldı penaltı bekledi!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin 39. dakikasında ev sahibi ekipte Milosevic yerde kaldı ve penaltı bekledi. İşte o pozisyon... (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk yarıda mücadele 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile devam ederken 39. dakikada Konyaspor penaltı bekledi. Yeşil-beyazlılarda Milosevic, Fenerbahçe ceza sahası içerisinde şut çekeceği anda Enner Valencia'nın müdahalesine maruz kaldı. VAR'ı dinleyen hakem Fırat Aydınus, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.
Görüntüler BeINSports'tan alınmıştır.
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