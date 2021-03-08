08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Konyaspor-Fenerbahçe maçında Milosevic yerde kaldı penaltı bekledi!

Konyaspor bu pozisyonda penaltı bekledi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 29. haftasında , ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin 39. dakikasında ev sahibi ekipte yerde kaldı ve penaltı bekledi. İşte o pozisyon... ( haberleri)

'in 29. haftasında sahasında 'yi ağırladı. İlk yarıda mücadele 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile devam ederken 39. dakikada Konyaspor penaltı bekledi. Yeşil-beyazlılarda , Fenerbahçe ceza sahası içerisinde şut çekeceği anda 'nın müdahalesine maruz kaldı. VAR'ı dinleyen hakem , pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.



Görüntüler BeINSports'tan alınmıştır.
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