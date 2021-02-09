09 Şubat 2021, Salı

KONYASPOR

Konyaspor'da İsmail Kartal'ın ardından İlhan Palut dönemi başladı

Süper Lig ekibi açıkladı! İşte yeni teknik direktörü...
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

, teknik direktör ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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