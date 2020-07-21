21 Temmuz 2020, Salı

KONYASPOR

Konya’dan mutlusu yok

Konya’dan mutlusu yok
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Üst üste Başakşehir ve galibiyetleriyle ligde kalan Konyaspor, büyük sevinç yaşadı.

Süper Lig'de son iki maçında Başakşehir'i ve 'u aynı skorla 4-3 mağlup ederek ligde kalan Konyaspor'da yüzler gülüyor. Hiçbir zaman pes etmediklerini vurgulayan Basın Sözcüsü Güven Öten, "Bu sene hep söylediğimiz gibi sıkıntılı, zorlu ve haksızlığa uğradığımız maçlarımız oldu. Ama biz yönetim olarak, başta Hilmi Kulluk başkanımız olmak üzere hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik" ifadelerini kullandı.

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