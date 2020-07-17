17 Temmuz 2020, Cuma

KONYASPOR

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
KONYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.07.2020

İttifak Holding , 'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen turnuva maçlarıyla sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Volkan Fındıklı, Guilherme Sitya, Paolo Hurtado ile takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ katılmadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KONYASPOR HABERLERİ
Bülent Korkmaz: Önemli bir galibiyet aldık Bülent Korkmaz: Önemli bir galibiyet aldık
Başakşehir Konya'da ağır yaralı! Başakşehir Konya'da ağır yaralı!
Maç sonu gerginlik! İşte koridorda yaşananlar Maç sonu gerginlik! İşte koridorda yaşananlar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör