Jesse Sekidika Konyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ-sol kanat mevkilerinin yanı sıra santrfor pozisyonunda da oynayabilen Sekidika ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 24 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.
"Umarım hep beraber mutlu oluruz"
Konyaspor'da 71 numaralı formayı giyecek olan Nijeryalı futbolcu, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Konyaspor'un büyüklüğünü, nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Burada elimden geleni yapacağım. Her şey için teşekkür ederim. Kulübe geldiğim ilk andan itibaren çok güzel şeylerle karşılaştım. Çok güzel bir karşılama yaptılar, herkes çok samimiydi. Eşimi bile aradım, onunla konuştuk. Stadyuma geldiğimizde hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye verdi Konyaspor Kulübü. Eşim de bu durumdan çok mutlu oldu. Bunların karşılığını elbet sezon boyunca sizlere ödeyeceğim. Umarım hep beraber mutlu oluruz."
Nijeryalı oyuncu Süper Lig'de bu sezon görev aldığı 6 maçta 1 gol kaydetti.
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