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SÜPER LİG

Göztepe - Konyaspor maçı | CANLI

Göztepe - Konyaspor maçı | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk maçında İzmir ekibi Göztepe, evinde Konyaspor'u ediyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. 9 puanı bulunan Göztepe, sahasında 20 puanlı ligin flaş takımlarından olan Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE-KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Kahraman, Soner, Yalçın, Lourency, Ndiaye, Jahovic

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Skubic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekici, Serdar, Bytyqi, Cikalleshi

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