Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260.000 Euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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