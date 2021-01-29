29 Ocak 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Jesse Sekidika Konyaspor'a kiralandı

G.Saray ayrılığı KAP'a bildirdi! İşte yeni takımı
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

, Sekidika'nın sezon sonuna kadar 'a kiralandığını 'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260.000 Euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Mostafa Mohamed bitti sırada kim var? İşte son gelişmeler Mostafa Mohamed bitti sırada kim var? İşte son gelişmeler
İrfan Can Fatih Terim için olmazsa olmaz "İrfan Can Fatih Terim için olmazsa olmaz"
G.Saray'dan flaş İrfan Can kararı! G.Saray'dan flaş İrfan Can kararı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör