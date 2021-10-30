Konyaspor'dan Fenerbahçe ağlarına jeneriklik gol! Soner Dikmen...

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Konyaspor, maçın ilk dakikalarında Soner Dikmen'nin ayağından muhteşem bir gol buldu. İşte o kareler...

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor - Fenerbahçe maçında yeşil-beyazlılardan muhteşem bir gol geldi.



Dakikalar henüz 2'yi gösterdiğinde Konyasporlu Soner Dikmen, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla Fenerbahçe ağlarını sarstı.



İŞTE O ANLAR















(GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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