30 Ekim 2021, Cumartesi

KONYASPOR

Konyaspor'dan Fenerbahçe ağlarına jeneriklik gol! Soner Dikmen...

Konyaspor’dan F.Bahçe ağlarına jeneriklik gol!
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Konyaspor, maçın ilk dakikalarında Soner Dikmen'nin ayağından muhteşem bir gol buldu. İşte o kareler...

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor - Fenerbahçe maçında yeşil-beyazlılardan muhteşem bir gol geldi.

Dakikalar henüz 2'yi gösterdiğinde Konyasporlu Soner Dikmen, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla Fenerbahçe ağlarını sarstı.

İŞTE O ANLAR





(GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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